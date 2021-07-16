СМИ: Дмитрий Комбаров решил закончить карьеру

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СМИ: Дмитрий Комбаров решил закончить карьеру

Фото инстаграм Дмитрия Комбарова

Известный российский футболист Дмитрий Комбаров принял решение повесить бутсы на гвоздь в 34-летнем возрасте.

Sport24 утверждает, что бывший левый защитник сборной России не будет искать себе новую команду после ухода из "Крыльев Советов".

Комбаров также известен по выступлениям за московские "Динамо" и "Спартак".  В составе сборной он забил 2 гола в 46 матчах.

В начале июля карьеру закончил брат-близнец Дмитрия – Кирилл Комбаров

Не пропустите: Кирилл Комбаров назвал причину завершения карьеры. | http://soccernews.ru
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