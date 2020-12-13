СМИ: Дортмундская "Боруссия" уволила Люсьена Фавра
Дортмундская "Боруссия" отправила в отставку тренера команды Люсьена Фавра, сообщает Bild.
Руководство "шмелей" приняло решение об увольнении тренера после вчерашнего поражения от "Штутгарта" (1:5). Футболистам объявят об уходе тренера после дневной тренировки.
Исполняющим обязанности тренера станет помощник Фавра Эдин Терзич.
После 11 туров "Боруссия" занимает в Бундеслиге пятое место, отставая от лидеров на 5 очков. В Лиге Чемпионов клуб вышел в 1/8 финала с первого места в группе.
Фавр тренировал "Боруссию" с 2018 года. Под его руководством клуб завовевал Суперкубок Германии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20