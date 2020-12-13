СМИ: Дортмундская "Боруссия" уволила Люсьена Фавра

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СМИ: Дортмундская "Боруссия" уволила Люсьена Фавра

Дортмундская "Боруссия" отправила в отставку тренера команды Люсьена Фавра, сообщает Bild.

Руководство "шмелей" приняло решение об увольнении тренера после вчерашнего поражения от "Штутгарта" (1:5). Футболистам объявят об уходе тренера после дневной тренировки.

Исполняющим обязанности тренера станет помощник Фавра Эдин Терзич.

После 11 туров "Боруссия" занимает в Бундеслиге пятое место, отставая от лидеров на 5 очков. В Лиге Чемпионов клуб вышел в 1/8 финала с первого места в группе.

Фавр тренировал "Боруссию" с 2018 года. Под его руководством клуб завовевал Суперкубок Германии.

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