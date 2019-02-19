СМИ: Джанаев потребовал у "Рубина" крупную сумму
Бывший вратарь "Рубина" Сослан Джанаев потребовал у казанского клуба крупную сумму денег, сообщает телеграм-канал "Мутко против".
По информации источника, речь идёт о 200 миллионах рублей (2,67 млн евро). Футболист считает, что контракт был расторгнут не по его вине, поэтому ему положена солидная компенсация.
Ранее "Рубин" выплатил Джанаеву 35 миллионов рублей задолженности по зарплате.
В клубе, между тем, данные о новых требованиях голкипера опровергли.
"Информация не соответствует действительности" - заявили в пресс-службе "Рубина".
Напомним, что казанцы расторгли контракт с 31-летним Джанаевым 8 февраля.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
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|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
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|Уфа
|17
|16
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|Анжи
|17
|15
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|17
|10