СМИ: Джанаев потребовал у "Рубина" крупную сумму

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СМИ: Джанаев потребовал у "Рубина" крупную сумму

Бывший вратарь "Рубина" Сослан Джанаев потребовал у казанского клуба крупную сумму денег, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

По информации источника, речь идёт о 200 миллионах рублей (2,67 млн евро). Футболист считает, что контракт был расторгнут не по его вине, поэтому ему положена солидная компенсация.

Ранее "Рубин" выплатил Джанаеву 35 миллионов рублей задолженности по зарплате.

В клубе, между тем, данные о новых требованиях голкипера опровергли.

"Информация не соответствует действительности" - заявили в пресс-службе "Рубина".

Напомним, что казанцы расторгли контракт с 31-летним Джанаевым 8 февраля.

Не пропустите: "Рубин" расторг контракт с испанским футболистом. | http://soccernews.ru

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