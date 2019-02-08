СМИ: Дзюба может вернуться в "Спартак"
Журналист Дмитрий Симонов сообщил, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба может перейти в "Спартак".
"У Дзюбы есть трения с руководством "Зенита". Там не все гладко. Не удивлюсь, если нападающий вернется в "Спартак". Время лечит. Ключевым оппонентом Дзюбы в стане "красно-белых" был Валерий Карпин. С Леонидом Федуном же они тепло друг друга приветствовали в Катаре", - приводят слова Симонова российские СМИ.
30-летний Дзюба является воспитанником "Спартака". За московский клуб он провел 158 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 23 голевых паса. Летом 2015 года он перешел в "Зенит" в статусе свободного агента. В сумме он провел за петербургский клуб 125 поединков, забил 49 голов и отдал 27 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10