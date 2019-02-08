СМИ: Дзюба может вернуться в "Спартак"

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СМИ: Дзюба может вернуться в "Спартак"

Журналист Дмитрий Симонов сообщил, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба может перейти в "Спартак".

"У Дзюбы есть трения с руководством "Зенита". Там не все гладко. Не удивлюсь, если нападающий вернется в "Спартак". Время лечит. Ключевым оппонентом Дзюбы в стане "красно-белых" был Валерий Карпин. С Леонидом Федуном же они тепло друг друга приветствовали в Катаре", - приводят слова Симонова российские СМИ.

30-летний Дзюба является воспитанником "Спартака". За московский клуб он провел 158 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 23 голевых паса. Летом 2015 года он перешел в "Зенит" в статусе свободного агента. В сумме он провел за петербургский клуб 125 поединков, забил 49 голов и отдал 27 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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Комментарии

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Джуга
Джуга

Не-а! Пищевик не чемпион!

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jugulator
Пьянь

Найух! Шлюба нашел свою команду, пусть в ней и доигрывает.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Да он и не пойдет туда. Зачем возвращаться в эту помойку, где бани , разводы, и скандалы каждый месяц? Ладно бы в футбольном плане выигрывал, но переход к свиньям, это понижение в классе.

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jugulator
Пьянь

Скандалы это бич Спартака, к сожалению. Пока эта федуновская шайка у власти, ничего не изменится. Но есть такой забавный факт. Дзюба в 15-м году сказал, что пошел в Зенит за трофеями. С тех пор Спартак стал чемпионом, а Зенит - нет.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

В этом году станет скорей всего. Да и вообще, чемпионство у Спартака было какое то шальное, ты так не думаешь? Спартак заставляет себя ненавидеть из за шлейфа скандалов и из за своих фанатов, у которых гонора явно поболее чем у клуба успехов. Спартак в,СССР и нынешний - это разные клубы.

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jugulator
Пьянь

Чемпионство было неожиданное и совершенно непредсказуемое, но от этого не менее заслуженное. 22 победы в 30 матчах, обыгран абсолютно каждый соперник. Был шанс построить команду-династию на несколько лет, но Федун все бездарнейшим образом проефал...

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