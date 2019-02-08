СМИ: Дзюба может вернуться в "Спартак"

Журналист Дмитрий Симонов сообщил, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба может перейти в "Спартак".

"У Дзюбы есть трения с руководством "Зенита". Там не все гладко. Не удивлюсь, если нападающий вернется в "Спартак". Время лечит. Ключевым оппонентом Дзюбы в стане "красно-белых" был Валерий Карпин. С Леонидом Федуном же они тепло друг друга приветствовали в Катаре", - приводят слова Симонова российские СМИ.

30-летний Дзюба является воспитанником "Спартака". За московский клуб он провел 158 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 23 голевых паса. Летом 2015 года он перешел в "Зенит" в статусе свободного агента. В сумме он провел за петербургский клуб 125 поединков, забил 49 голов и отдал 27 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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