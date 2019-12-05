СМИ: Дзюба неделю назад подписал новый контракт с "Зенитом"

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СМИ: Дзюба неделю назад подписал новый контракт с "Зенитом"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2021 года. Об этом сообщает "Спорт день за днем".

Отметим, что по данным издания, новый контракт был подписал еще неделю назад.

По условиям нового соглашения оклад футболиста не изменился. В год Дзюба будет получать 3,6 млн евро.

В этом сезоне футболист участвовал в 18 матчах, отметившись 10 голами и 9 ассистами.

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