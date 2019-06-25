СМИ: Дзюба стал лучшим игроком чемпионата по версии РФС

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СМИ: Дзюба стал лучшим игроком чемпионата по версии РФС

Завтра, 26 июня, РФС объявил о том, кто из футболистов признан лучшим о определенных номинациях минувшего сезона чемпионата России. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, уже известно, что лучшим игроком сезона-2018/19 стал нападающий "Зенита" Артем Дзюба.

В минувшем сезоне футболист впервые в своей истории стал чемпионом России. 30-летний форвард принял участие в 37 матчах за "Зенит" во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. 

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