СМИ: Дзюбой интересуется "Спартак"

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СМИ: Дзюбой интересуется "Спартак"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба этим летом может перейти в московский "Спартак", передает "Советский спорт".

По информации издания, 30-летний форвард вошел в трансферный список красно-белых. Контракт нападающего с "Зенитом" действует до 2020 года.

Ранее футболист заявлял, что хотел бы выступать в чемпионате Англии.

Дзюба перешел в "Зенит" из "Спартака" в 2015 году. В нынешнем сезоне он участвовал в 36 матчах в РПЛ, забив 13 голов и сделав 16 ассистов. 

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Один раз наступив на гавно, только дурак это повторит снова. Дзюба вроде не дурак.

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jugulator
Пьянь

Ты прав. Спартак не повторит ошибку, взял этого мерзавца.

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Крош
Крош

Не хочет позориться со счетом 7-0.))

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Крош
Крош

Желтуха ахаха.

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