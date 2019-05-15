СМИ: Дзюбой интересуется "Спартак"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба этим летом может перейти в московский "Спартак", передает "Советский спорт".

По информации издания, 30-летний форвард вошел в трансферный список красно-белых. Контракт нападающего с "Зенитом" действует до 2020 года.

Ранее футболист заявлял, что хотел бы выступать в чемпионате Англии.

Дзюба перешел в "Зенит" из "Спартака" в 2015 году. В нынешнем сезоне он участвовал в 36 матчах в РПЛ, забив 13 голов и сделав 16 ассистов.

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