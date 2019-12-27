СМИ: Егоров покинет пост главы департамента судейства и инспектирования РФС

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СМИ: Егоров покинет пост главы департамента судейства и инспектирования РФС

Руководство РФС приняло принципиальное решение об отставке главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.

Сообщается, что в течение нескольких дней будут улажены все формальности, после чего об уходе 47-летнего экс-арбитра с поста объявят официально.

Напомним, что Егоров возглавлял ведомство с мая 2018 года.

В текущем розыгрыше РПЛ практически в каждом туре происходили судейские скандалы. К концу первой части сезона улучшить ситуацию не удалось.

Стоит отметить, что на увольнении Егорова настаивали 13 из 16 клубов Премьер-лиги.

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