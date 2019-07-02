СМИ: экс-игрок "Локомотива" Хвича Кварацхелия заключил контракт с "Рубином"

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СМИ: экс-игрок "Локомотива" Хвича Кварацхелия заключил контракт с "Рубином"

"Рубин" заключил контракт с экс-игроком "Локомотива" Хвичей Кварацхелией. Об этом пишет Transfermarkt.ru.

Напомним, вчера, 1 июля, стало известно, что 18-летний полузащитник покидает команду. С зимы 2019 он выступал в московском клубе на правах аренды.

По данным источника, игрок в скором времени объявит о своем переходе в казанский клуб.

В понедельник Кварацхелия прокомментировал свой уход из "Локомотива".

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