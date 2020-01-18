СМИ: экс-игрок "Реала" Браво заказал покушение на Ковачевича

Бывший защитник мадридского "Реала" Рауль Браво является заказчиком покушения на экс-форварда "Ювентуса" и "Реал Сосьедада" Дарко Ковачевича, сообщает Marca со ссылкой на сербскую газету Telegraf.

Источник утверждает, что испанец хотел убить серба из-за наличия у последнего информации об организации договорных матчей.

Напомним, что вечером 7 января в пригороде Афин на Ковачевича напали вооруженные люди, однако для пострадавшего всё обошлось - он только повредил колено и запястье.

В Испании сейчас ведётся расследование об участии Браво в организации договорных матчей. Ему грозит реальный тюремный срок.

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