СМИ: Эррера может уйти из "МЮ" в "Эвертон"

По данным The Sun, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера может в скором покинуть команду.

Испанец сможет уйти из "МЮ" в январе за три миллиона фунтов. Так как контракт Эрреры истекает в конце сезона, "Юнайтед" планирует получить за него какую-то компенсацию.

Кроме того, "Эвертон" заинтересован в покупке полузащитника.

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