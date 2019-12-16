СМИ: "Эвертон" ведет переговоры с Анчелотти
Экс-тренер "Наполи" Карло Анчелотти остается главным претендентом на пост главного тренера "Эвертона", передает журналист Sky Sports.
По данным источника, английский клуб уже связывался с итальянским специалистом. Сам Анчелотти взял время на то, чтобы решить, хочет ли он участвовать в этом проекте.
"Наполи" уволил Анчелотти 11 декабря, заменив его на Дженнаро Гаттузо.
По итогам 16 туров "партенопейцы" занимают восьмое место в турнирной таблице Серии А.
Не пропустите: Кризис "Наполи" серьезней, чем кажется, и Гаттузо здесь не помощник! Разбираем, почему Анчелотти провалился в Неаполе. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Арсенал Лондон
|17
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9