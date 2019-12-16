СМИ: "Эвертон" ведет переговоры с Анчелотти

Экс-тренер "Наполи" Карло Анчелотти остается главным претендентом на пост главного тренера "Эвертона", передает журналист Sky Sports.



По данным источника, английский клуб уже связывался с итальянским специалистом. Сам Анчелотти взял время на то, чтобы решить, хочет ли он участвовать в этом проекте.

"Наполи" уволил Анчелотти 11 декабря, заменив его на Дженнаро Гаттузо.

По итогам 16 туров "партенопейцы" занимают восьмое место в турнирной таблице Серии А.

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