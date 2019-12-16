СМИ: "Эвертон" ведет переговоры с Анчелотти

1 Теги эвертонкарло анчелотти

СМИ: "Эвертон" ведет переговоры с Анчелотти

Экс-тренер "Наполи" Карло Анчелотти остается главным претендентом на пост главного тренера "Эвертона", передает журналист Sky Sports.

По данным источника, английский клуб уже связывался с итальянским специалистом. Сам Анчелотти взял время на то, чтобы решить, хочет ли он участвовать в этом проекте.

"Наполи" уволил Анчелотти 11 декабря, заменив его на Дженнаро Гаттузо.

По итогам 16 туров "партенопейцы" занимают восьмое место в турнирной таблице Серии А.

Не пропустите: Кризис "Наполи" серьезней, чем кажется, и Гаттузо здесь не помощник! Разбираем, почему Анчелотти провалился в Неаполе. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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1980tantvirabook

а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- https://bit.vodka/anticam

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