СМИ: Евро-2020 перенесут на следующий год

Принято решение перенести Чемпионат Европы 2020 года, утверждает авторитетное французское издание L'Equipe.

По информации источника, УЕФА объявит о переносе континентального первенства на 2021 год в ближайший вторник.

Напомним, что Евро-2020 должен пройти в 12 странах. Турнир запланирован с 12 июля по 12 июля. В Санкт-Петербурге состоятся четыре матча (три - на групповом турнире, а также один из четвертьфиналов).

В мире уже зафиксировано более 126 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами эпидемии стали почти 5 тысяч человек.

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