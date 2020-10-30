СМИ: фанаты "Зенита" нелегально оказались на стадионе "Боруссии" по вине стюардов
Стали известны новые подробности ситуации с незаконным проникновением болельщиков "Зенита" на гостевой матч Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии".
Напомним, что из-за пандемии на трибуны не разрешалось пускать зрителей, однако группа фанатов "сине-бело-голубых" всё-таки оказалась на "Сигнал Идуна Парк".
В связи с этим "Боруссия" пожаловалась на "Зенит" в УЕФА, обвинив питерцев в изготовлении поддельных аккредитаций для ограниченного числа болельщиков, которые смогли пройти на стадион под видом прессы.
Впрочем, как сообщает Sport24, действующий чемпион России здесь не при чём. Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что стюарды немецкого клуба сами провели неизвестных на арену, не проверив их аккредитации. Фанаты представились журналистами, показав только паспорта и справку о том, что они не заражены коронавирусом.
Таким образом, "Боруссия", отправившая жалобу на "Зенит", может сама получить штрафные санкции от УЕФА.
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