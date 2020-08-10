СМИ: Федун ночью провёл беседу с президентом РФС Дюковым

Теги спартак москварфсалександр дюковлеонид федун

СМИ: Федун ночью провёл беседу с президентом РФС Дюковым

СМИ узнали о ночном разговоре между президентом РФС Александром Дюковым и владельцем "Спартака" Леонидом Федуном.

Как сообщает Sport24, глава российского футбола обсудил с бизнесменом его слова о снятии команды с чемпионата.

К чему пришли стороны во время беседы, пока неизвестно.

Напомним, что Федун пригрозил снять "Спартак" с чемпионата после скандального матча с "Сочи", в котором в ворота "красно-белых" назначили два спорных пенальти.

Не пропустите: Гендиректор "Сочи" призвал не заострять внимание на судействе в матче со "Спартаком". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду покинет "Ювентус" и переедет в ПСЖ? Европейские СМИ до сих пор "бомбят" из-за событий матча "Юве" - "Лион" в ЛЧ

Роналду покинет "Ювентус" и переедет в ПСЖ? Европейские СМИ до сих пор "бомбят" из-за событий матча "Юве" - "Лион" в ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов