СМИ: Федун ночью провёл беседу с президентом РФС Дюковым

СМИ узнали о ночном разговоре между президентом РФС Александром Дюковым и владельцем "Спартака" Леонидом Федуном.

Как сообщает Sport24, глава российского футбола обсудил с бизнесменом его слова о снятии команды с чемпионата.

К чему пришли стороны во время беседы, пока неизвестно.

Напомним, что Федун пригрозил снять "Спартак" с чемпионата после скандального матча с "Сочи", в котором в ворота "красно-белых" назначили два спорных пенальти.

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