СМИ: Фергюсон обиделся на "Манчестер Юнайтед"

У бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона испортились отношения с клубом, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, легендарный шотландский наставник разочарован тем, что руководство "красных дьяволов" перестало к нему прислушиваться.

Отмечается, что боссы "МЮ" всё чаще игнорируют звонки 77-летнего специалиста и принимают решения без учёта его мнения.

В частности, клуб решил заключить с Уле Гуннаром Сульшером полноценный контракт, хотя Фергюсон советовал дождаться окончания сезона и попытаться переманить тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

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