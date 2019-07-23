СМИ: Филипе Луис стал игроком "Фламенго"

Известный бразильский защитник Филипе Луис принял решение продолжить карьеру на родине, сообщает ESPN.

По сведениям издания, 33-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил контракт с "Фламенго".

Стороны подписали соглашение, рассчитанное на 2,5 сезона - до декабря 2021 года.

Последним клубом Луиса был мадридский "Атлетико", за который он выступал с 2010 по 2014 и с 2015 по 2019 год.

Суммарно в составе "матрасников" игрок провёл 333 матча, забил 12 голов и сделал 30 ассистов.

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