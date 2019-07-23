СМИ: Филипе Луис стал игроком "Фламенго"
Известный бразильский защитник Филипе Луис принял решение продолжить карьеру на родине, сообщает ESPN.
По сведениям издания, 33-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил контракт с "Фламенго".
Стороны подписали соглашение, рассчитанное на 2,5 сезона - до декабря 2021 года.
Последним клубом Луиса был мадридский "Атлетико", за который он выступал с 2010 по 2014 и с 2015 по 2019 год.
Суммарно в составе "матрасников" игрок провёл 333 матча, забил 12 голов и сделал 30 ассистов.
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|Команда
|М
|О
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|38
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|2
|Сантос
|38
|71
|3
|Фламенго
|38
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|4
|Атлетико Минейро
|38
|62
|5
|Ботафого
|38
|59
|6
|Атлетико Паранаенсе
|38
|57
|7
|Коринтианс
|38
|55
|8
|Понте Прета
|38
|53
|9
|Гремио
|38
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|10
|Сан-Паулу
|38
|52
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|Чапекоенсе
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|Крузейро
|38
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|Флуминенсе
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|14
|Спорт Ресифе
|38
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|Витория
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|45
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|Интернасьонал
|38
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|Фигейренсе
|38
|37
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|Санта Крус
|38
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|Америка Минейро
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