СМИ: форвард "Локомотива" был в шорт-листе клуба Серии А

СПАЛ рассматривал кандидатуру нападающего московского "Локомотива" Рифата Жемалетдинова, сообщает Чемпионат.com.

По информации источника, 22-летний россиянин входил в шорт-лист клуба Серии А, однако в итоге итальянцы отдали предпочтение Марко Янковичу из "Партизана".

В текущем сезоне Жемалетдинов сыграл за "Локомотив" 10 матчей и забил 1 гол. Его контракт с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2023 года. Стоимость футболиста оценивается в 1,5 миллиона евро.

СПАЛ по итогам 21 тура занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 21 очко.

Не пропустите: "Локомотив" объявил о продлении контракта с лидером команды. | http://soccernews.ru