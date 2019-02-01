СМИ: форвард "Локомотива" был в шорт-листе клуба Серии А
СПАЛ рассматривал кандидатуру нападающего московского "Локомотива" Рифата Жемалетдинова, сообщает Чемпионат.com.
По информации источника, 22-летний россиянин входил в шорт-лист клуба Серии А, однако в итоге итальянцы отдали предпочтение Марко Янковичу из "Партизана".
В текущем сезоне Жемалетдинов сыграл за "Локомотив" 10 матчей и забил 1 гол. Его контракт с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2023 года. Стоимость футболиста оценивается в 1,5 миллиона евро.
СПАЛ по итогам 21 тура занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 21 очко.
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