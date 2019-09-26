СМИ: форвард "Ниццы" признался в краже дорогих часов одноклубника

Теги ниццапатрик виейра

СМИ: форвард "Ниццы" признался в краже дорогих часов одноклубника

Форвард "Ниццы" Ламин Диаби признался в том, что украл дорогие часы у одноклубника Каспера Дольберга. Футболист извинился перед главным тренером команды Патриком Виейрой, передает AFP.

По данным издания, сегодня, 26 сентября, 18-летний нападающий прибыл в расположение клуба со своим адвокатом.

Украденные часы стоили 70 тысяч евро. Аксессуар пропал из раздевалки 23 сентября.

Ранее сообщалось, что руководство французского клуба разорвет соглашение, если вина игрока будет доказана.

Диаби - с 13 лет занимается в "Ницце". В нынешнем сезоне он не провел ни одного матча.

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