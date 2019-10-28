СМИ: France Football вручит "Золотой мяч" Роналду

4 Теги криштиану роналдуювентус

СМИ: France Football вручит "Золотой мяч" Роналду

Итальянская газета Corriere dello Sport утверждает, что "Золотой мяч" получит форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

По информации источника, делегация France Football уже встречалась с игроком в Турине.

Напомним, в октябре этого года France Football назвал 30 претендентов на "Золотой мяч".

Действующим обладателем приза является полузащитник "Реала" Лука Модрич, который в этом году даже не вошёл в список.

Победителя назовут 2 декабря на торжественной церемонии в Париже.

А еще: France Football объяснил, почему Неймар не попал в число претендентов на "Золотой мяч" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

andi
андрей

ВАН ДЕЙКУ отдайте З/М.

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Можно и Алиссону,и Мане

Ответить
Mutaloff
Mutaloff

Каким бы я не был фаном Роналду,но эта награда объективно не будет справедливой.

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Быть такого не может

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" начал матч с -1, но и в таких условиях придушил невнятный "Тоттенхэм": разбираем центральный матч 10 тура АПЛ

"Ливерпуль" начал матч с -1, но и в таких условиях придушил невнятный "Тоттенхэм": разбираем центральный матч 10 тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 9 23
2 Интер Милан Интер Милан 9 22
3 Аталанта Аталанта 9 20
4 Наполи Наполи 9 17
5 Рома Рома 9 16
6 Лацио Лацио 9 15
7 Кальяри Кальяри 9 15
8 Парма Парма 9 13
9 Фиорентина Фиорентина 9 12
10 Болонья Болонья 9 12
11 Торино Торино 9 11
12 Милан Милан 9 10
13 Удинезе Удинезе 9 10
14 Сассуоло Сассуоло 8 9
15 Хеллас Верона Хеллас Верона 9 9
16 Лечче Лечче 9 8
17 Дженоа Дженоа 9 8
18 Брешия Брешия 8 7
19 СПАЛ СПАЛ 9 7
20 Сампдория Сампдория 9 4
Полная таблица

топ-5 тегов