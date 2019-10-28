СМИ: France Football вручит "Золотой мяч" Роналду

Итальянская газета Corriere dello Sport утверждает, что "Золотой мяч" получит форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

По информации источника, делегация France Football уже встречалась с игроком в Турине.

Напомним, в октябре этого года France Football назвал 30 претендентов на "Золотой мяч".

Действующим обладателем приза является полузащитник "Реала" Лука Модрич, который в этом году даже не вошёл в список.

Победителя назовут 2 декабря на торжественной церемонии в Париже.

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