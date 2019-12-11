СМИ: Гаттузо сегодня возглавит "Наполи"

Экс-тренера "Милана" Дженнаро Гаттузо сегодня, 11 декабря, назначат новым главным тренером "Наполи", откуда накануне был уволен Карло Анчелотти. Об этом сообщает Sport Mediaset.

По данным источника, специалист заключит с неаполитанцами контракт на полгода с опцией продления на сезон, если команда пройдет в Лигу Чемпионов.

Ранее Гаттузо отказал "Фиорентине", "Дженоа" и "Сампдории".

Отметим, что в Анчелотти уже заинтересованы "Арсенал" и "Эвертон".

Вчера, 10 декабря, "Наполи" обыграл "Генк" (4:0) и прошел в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

После 15 туров Серии А "Наполи" занимает 7 место в турнирной таблице.

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