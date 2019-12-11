СМИ: Гаттузо сегодня возглавит "Наполи"
Экс-тренера "Милана" Дженнаро Гаттузо сегодня, 11 декабря, назначат новым главным тренером "Наполи", откуда накануне был уволен Карло Анчелотти. Об этом сообщает Sport Mediaset.
По данным источника, специалист заключит с неаполитанцами контракт на полгода с опцией продления на сезон, если команда пройдет в Лигу Чемпионов.
Ранее Гаттузо отказал "Фиорентине", "Дженоа" и "Сампдории".
Отметим, что в Анчелотти уже заинтересованы "Арсенал" и "Эвертон".
Вчера, 10 декабря, "Наполи" обыграл "Генк" (4:0) и прошел в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
После 15 туров Серии А "Наполи" занимает 7 место в турнирной таблице.
А еще: Анчелотти: "Я не подам в отставку"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Жирков оценил перспективы сборной России в финальном турнире Евро-2020
-
Каррера: "Предложений и контактов с российскими клубами у меня не было"
-
Сампаоли покинул пост главного тренера "Сантоса"
-
Лэмпард прокомментировал увольнение Карло Анчелотти
-
Гол Облякова "Краснодару" стал лучшим в РПЛ в декабре
-
Черевченко стал лучшим тренером РПЛ в декабре
-
СМИ: Гаттузо сегодня возглавит "Наполи"
-
Вальверде подвел итоги матча Лиги чемпионов с "Интером"
-
"Арсенал" готов пригласить Анчелотти на пост главного тренера
-
Главный тренер "Бенфики": "Мы играли уверенно и спокойно"
-
Иванович прокомментировал поражение "Зенита"
-
"Ростов" продлил контракты с восемью воспитанниками
-
Аршавин заявил о необходимости реформирования футбола в России
-
Джорджевич показал, как он передвигается после операции на колене
-
1
Дзюба о матче с "Бенфикой": "Одно слово есть. Обосрались"
-
Семак - о поражении "Зенита": "Катастрофы никакой нет"
-
Главные новости дня: 10 декабря
-
"Наполи" уволил Карло Анчелотти
-
Оба российских клуба в ЛЧ остались без еврокубковой весны
-
Лига Чемпионов: результаты 10 декабря
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
|38
|2
|Ювентус
|15
|36
|3
|Лацио
|15
|33
|4
|Кальяри
|15
|29
|5
|Рома
|15
|29
|6
|Аталанта
|15
|28
|7
|Наполи
|15
|21
|8
|Парма
|15
|21
|9
|Торино
|15
|20
|10
|Милан
|15
|20
|11
|Хеллас Верона
|15
|18
|12
|Болонья
|15
|16
|13
|Фиорентина
|15
|16
|14
|Сассуоло
|14
|15
|15
|Лечче
|15
|15
|16
|Удинезе
|15
|15
|17
|Сампдория
|15
|12
|18
|Дженоа
|15
|11
|19
|Брешия
|14
|10
|20
|СПАЛ
|15
|9