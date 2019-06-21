СМИ: Гильерме согласился перейти в "Спартак" и хочет разорвать контракт с "Локомотивом"

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СМИ: Гильерме согласился перейти в "Спартак" и хочет разорвать контракт с "Локомотивом"
Вратарь "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме намерен перейти в "Спартак", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, "красно-белые" согласились выполнить все требования голкипера, который запросил трехлетний контракт на сумму в девять миллионов евро, а также подъемные в размере 2,5 миллионов евро. 

"Локомотив" подобные требования выполнять отказался, предложив вратарю лишь 4,2 миллиона евро за три года. 

Таким образом, 33-летний Гильерме хочет покинуть "Локомотив" уже в летнее трансферное окно и просит клуб расторгнуть контракт, который действует до декабря 2019 года.

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