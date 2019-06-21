СМИ: Гильерме согласился перейти в "Спартак" и хочет разорвать контракт с "Локомотивом"
Вратарь "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме намерен перейти в "Спартак", сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, "красно-белые" согласились выполнить все требования голкипера, который запросил трехлетний контракт на сумму в девять миллионов евро, а также подъемные в размере 2,5 миллионов евро.
"Локомотив" подобные требования выполнять отказался, предложив вратарю лишь 4,2 миллиона евро за три года.
Таким образом, 33-летний Гильерме хочет покинуть "Локомотив" уже в летнее трансферное окно и просит клуб расторгнуть контракт, который действует до декабря 2019 года.
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|30
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|30
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|3
|Краснодар
|30
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|4
|ЦСКА Москва
|30
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|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20