СМИ: Гинеру грозит отстранение от футбола

1 Теги евгений гинерцска москвакраснодар

СМИ: Гинеру грозит отстранение от футбола

Президента ЦСКА Евгения Гинера, вероятно, отстранят от футбольной деятельности из-за высказывания в адрес судьи Александа Егорова. Об этом сообщается в телеграм-канате "Мутко против".

Напомним, после матча 19-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1) президент клуба "армейцев" назвал Егорова "конченым негодяем" и призвал застрелиться.

После этого инцидента РФС обратился в комитет по этике с просьбой дать оценку его словам. Скорее всего, Гинер понесет серьезное наказание за сказанное, возможно, даже будет отстранен от футбольной деятельности.

Заседание комитета по этике РФС состоится завтра, 13 декабря, в 12:00 (мск).

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