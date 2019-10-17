СМИ: глава украинского футбола устроил пьяный дебош на матче с Португалией

Президент Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) Андрей Павелко стал фигурантом громкого скандала.

Сообщается, что высокопоставленный чиновник во время матча квалификации Евро-2020 между сборными Украины и Португалии (2:1) устроил пьяный дебош.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Павелко приставал к братьям Григорию и Игорю Суркисам, а также экс-премьер-министру страны Валерию Пустовойтенко.

Президент УАФ пытался выгнать вышеуказанных лиц из VIP-ложи. В ситуацию пришлось вмешаться полиции.

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