СМИ: глава украинского футбола устроил пьяный дебош на матче с Португалией
Президент Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) Андрей Павелко стал фигурантом громкого скандала.
Сообщается, что высокопоставленный чиновник во время матча квалификации Евро-2020 между сборными Украины и Португалии (2:1) устроил пьяный дебош.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Павелко приставал к братьям Григорию и Игорю Суркисам, а также экс-премьер-министру страны Валерию Пустовойтенко.
Президент УАФ пытался выгнать вышеуказанных лиц из VIP-ложи. В ситуацию пришлось вмешаться полиции.
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