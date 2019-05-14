СМИ: Глушаков настраивал всех против Карреры

В Сети появилась информация о том, что капитан "Спартака" Денис Глушаков настраивал своих одноклубников против главного тренера Массимо Карреры, который покинул московский клуб осенью 2018 года.

Кроме того, футболист рассказывал о внутренних проблемах клуба СМИ, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, 32-летний хавбек "сливал инфу о проблемах "Спартака", "настраивал команду против тренера" и "подстроил увольнение" Карреры. Чтобы не быть голословными, журналисты показали скриншоты личных переписок Глушкова.

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