СМИ: Глушаков покидает "Ахмат"

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СМИ: Глушаков покидает "Ахмат"

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков в ближайшее время сменит команду, утверждает Metaratings.

Сообщается, что 33-летний футболист уже договорился об уходе из грозненского клуба.

В планах скандального хавбека - трудоустроиться в одной из московских команд или за границей.

В минувшем сезоне Глушаков забил 6 голов и сделал 1 ассист в 27 матчах.

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