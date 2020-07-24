СМИ: Глушаков покидает "Ахмат"

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков в ближайшее время сменит команду, утверждает Metaratings.

Сообщается, что 33-летний футболист уже договорился об уходе из грозненского клуба.

В планах скандального хавбека - трудоустроиться в одной из московских команд или за границей.

В минувшем сезоне Глушаков забил 6 голов и сделал 1 ассист в 27 матчах.

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