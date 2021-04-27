СМИ: Головин заразился коронавирусом
Фото твиттер "Монако"
У российского полузащитника "Монако" Александра Головина обнаружили коронавирусную инфекцию, сообщает "СЭ".
По информации источника, 24-летний футболист сдал положительный тест на COVID-19, после чего его отправили на карантин.
Отмечается, что болезнь у хавбека монегасков протекает бессимптомно.
В текущем сезоне Головин сыграл за "Монако" 21 матч, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
Не пропустите: Сёмин порассуждал о будущем Головина в "Монако". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|28
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13