СМИ: Головин заразился коронавирусом

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СМИ: Головин заразился коронавирусом

Фото твиттер "Монако"

У российского полузащитника "Монако" Александра Головина обнаружили коронавирусную инфекцию, сообщает "СЭ".

По информации источника, 24-летний футболист сдал положительный тест на COVID-19, после чего его отправили на карантин.

Отмечается, что болезнь у хавбека монегасков протекает бессимптомно.

В текущем сезоне Головин сыграл за "Монако" 21 матч, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: Сёмин порассуждал о будущем Головина в "Монако". | http://soccernews.ru
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