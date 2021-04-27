СМИ: Головин заразился коронавирусом

Фото твиттер "Монако"

У российского полузащитника "Монако" Александра Головина обнаружили коронавирусную инфекцию, сообщает "СЭ".

По информации источника, 24-летний футболист сдал положительный тест на COVID-19, после чего его отправили на карантин.

Отмечается, что болезнь у хавбека монегасков протекает бессимптомно.

В текущем сезоне Головин сыграл за "Монако" 21 матч, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.

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