СМИ: Гончаренко будет готовить ЦСКА ко второй части сезона

Несмотря на многочисленные слухи о скорой отставке, Виктор Гончаренко остаётся главным тренером ЦСКА.

Ранее сообщалось, что белорусский специалист покинет занимаемый пост после матча 19-го тура РПЛ против "Ростова", однако армейцы уверенно победили со счётом 3:1 и клуб не делал никаких заявлений о будущем наставника.

По информации Bobsoccer, Гончаренко будет готовить ЦСКА ко второй части сезона. Первый сбор команды после отпуска стартует 17 января в испанском Кампоаморе. Официальных матчей у москвичей не будет до 20 февраля.

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