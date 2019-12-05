СМИ: Греческий АЕК предложил Слуцкому контракт на 1,5 года

Греческий АЕК ведет переговоры с российским тренером Леонидом Слуцким. Об этом сообщает Sportime.gr.

По дынным издания, клуб готов заключить контракт со специалистом сроком на 1,5 года. Слуцкого устраивают все условия и завтра, 6 декабря, он даст ответ на предложение.

Отметим, что АЕК также рассматривает еще одного кандидата на пост главного тренера.

Напомним, что 30 ноября Слуцкий покинул "Витесс" после серии из пяти поражений подряд в чемпионате.

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