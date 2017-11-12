СМИ: Гризманн определился со своим следующим клубом

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СМИ: Гризманн определился со своим следующим клубомИспанская пресса сообщает, что форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн уже определился со своим следующим клубом.

Сообщается, что 26-летний нападающий "матрасников", которым интересуются английский "Манчестер Юнайтед", каталонская "Барселона" и мадридский "Реал", намерен перебраться в стан "сине-гранатовых", так как мечтает поиграть в одной команде с Лионелем Месси.

Напомним, ближайшей зимой и следующим летом "Барселона" намерена оформить два громких трансфера. | soccernews.ru

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Griezmann

Je confirme,tout cela est vrai,LEO brillant joueur,et barcelone le meilleur club.

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