СМИ: Гризманн определился со своим следующим клубом

Испанская пресса сообщает, что форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн уже определился со своим следующим клубом.

Сообщается, что 26-летний нападающий "матрасников", которым интересуются английский "Манчестер Юнайтед", каталонская "Барселона" и мадридский "Реал", намерен перебраться в стан "сине-гранатовых", так как мечтает поиграть в одной команде с Лионелем Месси.

Напомним, ближайшей зимой и следующим летом "Барселона" намерена оформить два громких трансфера. | soccernews.ru