СМИ: Гвардиола прилетел в Барселону на встречу с Месси

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СМИ: Гвардиола прилетел в Барселону на встречу с Месси

В скором времени состоится встреча между наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой и капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.

По информации Marca, тренер "горожан" уже прилетел в каталонскую столицу. Ожидается, что стороны обсудят будущее звёздного аргентинца.

Напомним, что 33-летний Месси решил покинуть "Барсу" и "Сити" считается главным претендентом на него.

Нападающий ранее уже работал под руководством Гвардиолы, который возглавлял "сине-гранатовых" с 2008 по 2012 год.

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Комментарии

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lesnovsky

Зря... Его не отдадут..

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