СМИ: Гвардиола прилетел в Барселону на встречу с Месси

В скором времени состоится встреча между наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой и капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.

По информации Marca, тренер "горожан" уже прилетел в каталонскую столицу. Ожидается, что стороны обсудят будущее звёздного аргентинца.

Напомним, что 33-летний Месси решил покинуть "Барсу" и "Сити" считается главным претендентом на него.

Нападающий ранее уже работал под руководством Гвардиолы, который возглавлял "сине-гранатовых" с 2008 по 2012 год.

Не пропустите: Каррагер: "Месси не сделает "Манчестер Сити" непобедимым". | http://soccernews.ru