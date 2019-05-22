СМИ: Гвардиола согласовал с "Ювентусом" четырёхлетний контракт

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СМИ: Гвардиола согласовал с "Ювентусом" четырёхлетний контракт

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола возглавит "Ювентус", сообщает Radio Sportiva.

По информации источника, на встрече со спортивным директором "старой синьоры" Фабио Паратичи испанский специалист дал согласие перебраться в Турин.

Более того, утверждается, что стороны уже предварительно согласовали четырёхлетний контракт.

Ранее Гвардиола заявлял, что планирует тренировать "Сити" как минимум до 2021 года, то есть до истечения срока действующего соглашения.

Что касается "Ювентуса", то клуб ищет замену Массимилиано Аллегри. В шорт-листе "бьянконери" также фигурируют Маурицио Сарри и Симоне Индзаги.

Не пропустите: Симоне Индзаги дал ответ "Ювентусу". | http://soccernews.ru
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