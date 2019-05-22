СМИ: Гвардиола согласовал с "Ювентусом" четырёхлетний контракт
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола возглавит "Ювентус", сообщает Radio Sportiva.
По информации источника, на встрече со спортивным директором "старой синьоры" Фабио Паратичи испанский специалист дал согласие перебраться в Турин.
Более того, утверждается, что стороны уже предварительно согласовали четырёхлетний контракт.
Ранее Гвардиола заявлял, что планирует тренировать "Сити" как минимум до 2021 года, то есть до истечения срока действующего соглашения.
Что касается "Ювентуса", то клуб ищет замену Массимилиано Аллегри. В шорт-листе "бьянконери" также фигурируют Маурицио Сарри и Симоне Индзаги.
Не пропустите: Симоне Индзаги дал ответ "Ювентусу". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Чех не подтвердил возвращение в "Челси"
-
СМИ: Гвардиола согласовал с "Ювентусом" четырёхлетний контракт
-
Ионов получил предложения от европейских клубов
-
"Марсель" хочет сохранить Балотелли
-
"Зенит" нацелился на вингера "Урала"
-
Дортмундская "Боруссия" договорилась о переходе ещё одного игрока сборной Германии
-
"Перуджа" уволила Несту
-
"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по игроку "Атлетико"
-
Слуцкий прокомментировал выход "Витесса" в финал плей-офф за путёвку в Лигу Европы
-
Цикл "Итоги сезона": ТОП-10 футболистов, которые провалились в текущем игровом году. Часть 1
-
Главные новости дня: 21 мая
-
"Сельта" отказала "Барселоне" в продаже Гомеса
-
В УЕФА прокомментировали отказ Мхитаряна от участие в финале Лиги Европы
-
Бензема - лучший игрок "Реала" в нынешнем сезоне
-
Украинская группа сыграет гимн Лиги Чемпионов перед финальным матчем
-
Левандовски спел известную песню на чемпионской вечеринке "Баварии"
-
1
Умтити и Ракитич намерены остаться в "Барселоне"
-
Гвардиола встретился с представителем "Ювентуса"
-
"Спортинг" продлил контракт с экс-защитником "Барселоны" Матье
-
"Краснодар" близок к покупке датского полузащитника
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16