СМИ: Хацкевич может стать новым главным тренером московского "Динамо"

Теги александр хацкевичдинамо москвадинамо киев

СМИ: Хацкевич может стать новым главным тренером московского "Динамо"

Белорусский специалист Александр Хацкевич может стать новым главным тренером московского "Динамо". Об этом сообщается на сайте "Динамомания".

Ранее сообщалось, что нынешний тренер клуба Дмитрий Хохлов может покинуть команду из-за неудовлетворительных результатов. Однако руководство убедило болельщиков, что специалист останется, как минимум до зимы.

45-летний Хацкевич две года работал со сборной Белоруссии. В 2017-2019 годах он являлся главным тренером киевского "Динамо".

"Динамо" занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 10 баллов.

А еще: "Ростов" разгромил "Динамо" в матче 11-го тура РПЛ|http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Кононов повторил антирекорд Карпина в "Спартаке"

Кононов повторил антирекорд Карпина в "Спартаке"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 11 25
2 Ростов Ростов 11 23
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 11 23
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 11 23
5 Краснодар Краснодар 10 20
6 Уфа Уфа 11 15
7 Урал Урал 11 14
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 10 14
9 Спартак Москва Спартак Москва 11 14
10 Оренбург Оренбург 11 11
11 Крылья Советов Крылья Советов 11 11
12 Рубин Рубин 11 11
13 Динамо Москва Динамо Москва 11 10
14 Сочи Сочи 10 9
15 Ахмат Ахмат 10 9
16 Тамбов Тамбов 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов