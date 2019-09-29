СМИ: Хацкевич может стать новым главным тренером московского "Динамо"
Белорусский специалист Александр Хацкевич может стать новым главным тренером московского "Динамо". Об этом сообщается на сайте "Динамомания".
Ранее сообщалось, что нынешний тренер клуба Дмитрий Хохлов может покинуть команду из-за неудовлетворительных результатов. Однако руководство убедило болельщиков, что специалист останется, как минимум до зимы.
45-летний Хацкевич две года работал со сборной Белоруссии. В 2017-2019 годах он являлся главным тренером киевского "Динамо".
"Динамо" занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 10 баллов.
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|Команда
|М
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|11
|25
|2
|Ростов
|11
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|3
|Локомотив Москва
|11
|23
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|11
|23
|5
|Краснодар
|10
|20
|6
|Уфа
|11
|15
|7
|Урал
|11
|14
|8
|Арсенал Тула
|10
|14
|9
|Спартак Москва
|11
|14
|10
|Оренбург
|11
|11
|11
|Крылья Советов
|11
|11
|12
|Рубин
|11
|11
|13
|Динамо Москва
|11
|10
|14
|Сочи
|10
|9
|15
|Ахмат
|10
|9
|16
|Тамбов
|11
|8