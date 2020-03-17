СМИ: "Хетафе" выкупил Кукурелью у "Барселоны"

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СМИ: "Хетафе" выкупил Кукурелью у "Барселоны"

"Хетафе" воспользовался опцией выкупа защитника "Барселоны" Марка Кукурельи.

По сведениям Marca, за трансфер 21-летнего футболиста "Хетафе" заплатил 6 миллионов евро. Отмечается, что "Барселона" получит 40% от последующей перепродажи игрока.

"Хетафе" арендовал Кукурелью летом 2019 года. За это время он провел 34 игры, в которых отметился одним голом и пятью ассистами.

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