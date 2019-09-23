СМИ: Хохлов подал в отставку, руководство "Динамо" ее не приняло

Теги динамо москвадмитрий хохлов

СМИ: Хохлов подал в отставку, руководство "Динамо" ее не приняло

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после поражения в матче 10-го тура РПЛ с "Сочи" (2:3) подал в отставку. Об этом сообщает Betting Insider.

По данным источника, специалист объявил о своем решении на сегодняшней тренировке. Но руководство клуба отклонило его просьбу.

В 7 последних матчах "Динамо" удалось выиграть лишь раз. С 10 очками "Динамо" занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата России.

Хохлов возглавил московский клуб 7 октября 2017 года.

А еще: "Динамо" определилось с заменой для Хохлова| http://soccernews.ru
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