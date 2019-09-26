СМИ: Хохлов пропустил сегодняшнюю тренировку "Динамо"
Наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов пропустил сегодняшнюю тренировку команды. Об этом сообщает "Чемпионат".
По данным источника, занятие проводил ассистент тренера Юрий Никифоров. Скорее всего, 43-летний специалист пропустил тренировку из-за встречи с руководством.
Ранее сообщалось, что Хохлов подал в отставку после очередного поражения "Динамо" в РПЛ, однако сразу после этого в московском клубе заявили, что тренер продолжит работать с командой.
Контракт Хохлова с бело-голубыми рассчитан до 2020 года.
"Динамо" занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 10 баллов.
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