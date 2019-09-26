СМИ: Хохлов пропустил сегодняшнюю тренировку "Динамо"

Наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов пропустил сегодняшнюю тренировку команды. Об этом сообщает "Чемпионат".



По данным источника, занятие проводил ассистент тренера Юрий Никифоров. Скорее всего, 43-летний специалист пропустил тренировку из-за встречи с руководством.



Ранее сообщалось, что Хохлов подал в отставку после очередного поражения "Динамо" в РПЛ, однако сразу после этого в московском клубе заявили, что тренер продолжит работать с командой.



Контракт Хохлова с бело-голубыми рассчитан до 2020 года.



"Динамо" занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 10 баллов.

Не пропустите: Хохлов пожаловался на судейство после вылета "Динамо" из Кубка России| http://soccernews.ru