СМИ: Ибрагимович примет предложение "Милана"
Форвард Златан Ибрагимович, скорее всего, перейдет в "Милан". Об этом сообщает ANSA.
По данным источника, 38-летний футболист готов продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Ранее сообщалось, что на протяжении нескольких недель "Милан" ведет переговоры со шведским футболистом, однако пока стороны не могут согласовать условия контракта.
В игроке также были заинтересованы "Наполи" и "Фиорентина", однако они отказались от покупки Ибрагимовича.
А еще: Анчелотти оценил вероятность перехода Ибрагимовича в "Эвертон"|http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11