СМИ: Ибрагимович примет предложение "Милана"

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СМИ: Ибрагимович примет предложение "Милана"

Форвард Златан Ибрагимович, скорее всего, перейдет в "Милан". Об этом сообщает ANSA.

По данным источника, 38-летний футболист готов продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Ранее сообщалось, что на протяжении нескольких недель "Милан" ведет переговоры со шведским футболистом, однако пока стороны не могут согласовать условия контракта.

В игроке также были заинтересованы "Наполи" и "Фиорентина", однако они отказались от покупки Ибрагимовича.

А еще: Анчелотти оценил вероятность перехода Ибрагимовича в "Эвертон"|http://soccernews.ru
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