СМИ: Идрисси стал игроком "Краснодара"

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СМИ: Идрисси стал игроком "Краснодара"

Марокканский новостной портал Bladi утверждает, что полузащитник "АЗ Алкмара" Уссама Идрисси подписал контракт с "Краснодаром".

Детали соглашения, а также условия трансфера пока не разглашаются.

Ранее телеграм-канал "ЭкСпорт" сообщал, что сумма сделки составит 5-6 миллионов евро.

Идрисси выступал за "АЗ Алкмар" с января 2018 года, сыграл 54 матча, забил 20 голов и сделал 15 ассистов.

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