СМИ: Игра между "Ростовом" и "Ротором" не состоится

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СМИ: Игра между "Ростовом" и "Ротором" не состоится

Игра 8-го тура РПЛ "Ростов" - "Ротор", судя по всему, не состоится.

По сведениям Sport24, волгоградский клуб находится на карантине после вспышки коронавируса в команде. Кроме того, под вопросом проведение кубкового матча против ставропольского "Динамо".

Напомним, что ранее был отменен матч между "Ротором" и "Краснодаром". По сообщениям СМИ, "Ротору" присудят техническое поражение.

Игра между "Ростовом" и "Ротором" была запланирована на 19 сентября.

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