СМИ: игрок "Тоттенхэма" Эриксен ищет дом в Мадриде

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СМИ: игрок "Тоттенхэма" Эриксен ищет дом в Мадриде

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен находится в поиске дома в Мадриде. Об этом пишет Fyens.

Ранее сообщалось, что 27-летний датчанин в скором времени перейдет в мадридский "Реал", а несколько дней назад появилась информация, что Эриксен откажется от в "королевский клуб".

Его контракт со "шпорами" рассчитан до лета 2020 года. В минувшем сезоне хавбек участвовал в 51 матче, отметившись 10 голами.

Не пропустите: "Реал" определился с альтернативой Погба и Эриксену| http://soccernews.ru
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