СМИ: игроки "Барселоны" недовольны реформами Сетьена

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СМИ: игроки "Барселоны" недовольны реформами Сетьена

Новшества, внедряемые главным тренером "Барселоны" Кике Сетьеном, не всем футболистам приходятся по душе, утверждает Sport.es.

По информации источника, некоторые игроки "сине-гранатовых" недовольны изменениями в тренировочном процессе, а также сменой игровой схемы.

61-летний специалист пробует при атаке "Барсы" использовать Жорди Альбу в качестве левого вингера, поэтому у команды остаётся всего три защитника.

Каталонский клуб объявил о перестановках на тренерском мостике в ночь на 14 января. Сетьен сменил на посту уволенного Эрнесто Вальверде.

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