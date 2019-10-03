СМИ: игроки "Тоттенхэма" подрались из-за женщины

Английские СМИ сообщили, что девушка полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена Сабрино изменила ему с его одноклубником защитником Яном Вертонгеном.

После этого, футболисты якобы подрались на тренировке. Вертонген даже был замечен с синяком под глазом. В драке также участвовал форвард команды Харри Кейн.

Впрочем, Эриксен и Вертонген опровергают данную информацию, а синяк бельгиец заработал в игровом столкновении с Эриксеном на тренировке.

Эриксен встречается с Сабриной с 2012 года и у них есть общий ребенок.

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