СМИ: Икарди определился с новым клубом
Итальянский журналист Вальтер де Маджио сообщил, что аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди договорился о переходе в "Ювентус".
"Думаю, что в "Интере" знают, что Икарди достиг соглашения с "Ювентусом", - сказал ди Маджио в эфире Radio Kiss Kiss.
Ранее сообщалось, что "Интер" лишил Икарди капитанской повязки.
В нынешнем сезоне 25-летний Икарди провел за "Интер" 28 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.
Не пропустите: "Интер" определился с будущим Икарди. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|23
|63
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|23
|43
|4
|Милан
|23
|39
|5
|Аталанта
|23
|38
|6
|Рома
|23
|38
|7
|Лацио
|23
|38
|8
|Торино
|23
|34
|9
|Сампдория
|23
|33
|10
|Фиорентина
|23
|32
|11
|Сассуоло
|23
|30
|12
|Парма
|23
|29
|13
|Дженоа
|23
|25
|14
|СПАЛ
|23
|22
|15
|Кальяри
|23
|21
|16
|Удинезе
|23
|19
|17
|Болонья
|23
|18
|18
|Эмполи
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|23
|16
|20
|Кьево
|23
|9