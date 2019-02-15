СМИ: Икарди определился с новым клубом

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СМИ: Икарди определился с новым клубом

Итальянский журналист Вальтер де Маджио сообщил, что аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди договорился о переходе в "Ювентус".

"Думаю, что в "Интере" знают, что Икарди достиг соглашения с "Ювентусом", - сказал ди Маджио в эфире Radio Kiss Kiss.

Ранее сообщалось, что "Интер" лишил Икарди капитанской повязки.

В нынешнем сезоне 25-летний Икарди провел за "Интер" 28 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.

Не пропустите: "Интер" определился с будущим Икарди. | http://soccernews.ru

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