СМИ: Индзаги продлил контракт с "Лацио"

Наставник "Лацио" Симоне Индзаги продлил соглашение с клубом.

По сведениям Tuttomercatoweb, новый договор будет действовать до лета 2023 года, а зарплата тренера увеличится до 2,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

Отмечается, что переговоры были тайными и официального подтверждения пока не будет.

Индзаги возглавил "Лацио" в апреле 2016 года. За это время клуб завоевал кубок и дважды суперкубок Италии. В этом сезоне после 26 туров "Лацио" идет в Серии А на втором месте, отставая от "Ювентуса" на одно очко.

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