СМИ: Кабелла из-за травмы пропустит не менее 6 месяцев
Хавбек "Краснодара" Реми Кабелла, судя по всему, надолго выбыл из-за повреждения.
По сведениям RMC, 29-летний футболист порвал крестообразную связку левого колена. Игроку предстоит операция, а сроки его восстановления составят не менее шести месяцев.
Напомним, что Кабелла травмировался в матче квалификации Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса" (0:4).
"Краснодар" приобрел Кабелла этим летом за 13,5 миллиона евро. В этом сезоне он провел 5 матчей и отдал одну голевую передачу.
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|6
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|2
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|6
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|3
|Краснодар
|6
|13
|4
|Спартак Москва
|6
|11
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|Ростов
|6
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|6
|ЦСКА Москва
|6
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|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
|10
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2