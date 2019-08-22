СМИ: Кабелла из-за травмы пропустит не менее 6 месяцев

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СМИ: Кабелла из-за травмы пропустит не менее 6 месяцев

Хавбек "Краснодара" Реми Кабелла, судя по всему, надолго выбыл из-за повреждения.

По сведениям RMC, 29-летний футболист порвал крестообразную связку левого колена. Игроку предстоит операция, а сроки его восстановления составят не менее шести месяцев.

Напомним, что Кабелла травмировался в матче квалификации Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса" (0:4).

"Краснодар" приобрел Кабелла этим летом за 13,5 миллиона евро. В этом сезоне он провел 5 матчей и отдал одну голевую передачу.

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