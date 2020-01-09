Кашшаи возглавил департамент судейства РФС

4 Теги рфс

Кашшаи возглавил департамент судейства РФС

Департамент судейства РФС возглавил Виктор Кашшаи

РФС официально подтвердил назначение.

44-летний венгр в ближайшее время прибудет в Россию. РФС рассматривал российских специалистов на этот пост, но принял решение в пользу иностранца.

Кашшаи был арбитром ФИФА с 1 января 2003 года. Судейскую карьеру он завершил в конце 2019 года.

Напомним, в декабре 2019 года пост главы департамента судейства и инспектирования покинул Александр Егоров.

Не пропустите:  Уткин прокомментировал возможный переход Тарасова в "Рубин"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карыч
Карыч

Чакыра ему в напарники

Ответить
jugulator
Пьянь

Неожиданно. Судья Реала и в России?

Ответить
Троглодит
Троглодит

Венгр, а не венгер :)

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Еще один продажный козел?

Ответить

главное

"Фейеноорд" интересуется форвардом "Зенита" Кокориным

"Фейеноорд" интересуется форвардом "Зенита" Кокориным

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов