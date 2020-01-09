Кашшаи возглавил департамент судейства РФС

Департамент судейства РФС возглавил Виктор Кашшаи.

РФС официально подтвердил назначение.

44-летний венгр в ближайшее время прибудет в Россию. РФС рассматривал российских специалистов на этот пост, но принял решение в пользу иностранца.

Кашшаи был арбитром ФИФА с 1 января 2003 года. Судейскую карьеру он завершил в конце 2019 года.

Напомним, в декабре 2019 года пост главы департамента судейства и инспектирования покинул Александр Егоров.

Не пропустите: Уткин прокомментировал возможный переход Тарасова в "Рубин"| http://soccernews.ru