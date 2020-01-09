Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Департамент судейства РФС возглавил Виктор Кашшаи.
РФС официально подтвердил назначение.
44-летний венгр в ближайшее время прибудет в Россию. РФС рассматривал российских специалистов на этот пост, но принял решение в пользу иностранца.
Кашшаи был арбитром ФИФА с 1 января 2003 года. Судейскую карьеру он завершил в конце 2019 года.
Напомним, в декабре 2019 года пост главы департамента судейства и инспектирования покинул Александр Егоров.
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|Команда
|М
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|Краснодар
|19
|35
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|Ростов
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|ЦСКА Москва
|19
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|5
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|Арсенал Тула
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|7
|Уфа
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|22
|11
|Тамбов
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|15
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|19
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|15