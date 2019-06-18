СМИ: Катар может лишиться права на проведение ЧМ-2022
Катар могут лишить права на проведение ЧМ-2022. Об этом сообщает TNT Sports.
Сегодня, 18 июня, стало известно, что экс-президент УЕФА Мишель Платини задержан по подозрению в коррупции при определении места проведения ЧМ-2022.
По данным источника, Платини подозревается в том, что он тайно встречался с тогдашним президентом Франции Николя Саркози и нынешним эмиро Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани.
В ФИФА проводятся секретные встречи, на которых рассматривается вопрос переноса мундиаля 2022 года в другую страну.
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