СМИ: Катар заплатил фантастическую сумму ФИФА, чтобы получить ЧМ-2022
ФИФА получила 783 миллиона евро от Катара за право проведения Чемпионата Мира-2022, сообщает The Sunday Times..
По сведениям издания, катарский канал Al Jazeerа заключил контракт с ФИФА на сумму в 356 миллионов евро. Еще через три года катарцы подписали с ФИФА еще один контракт. В этот раз сумма соглашения составила 427 миллионов евро.
Итоговая сумма в пять раз превысила ТВ-контракты этого региона.
Напомним, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре в декабре.
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