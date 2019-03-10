СМИ: Катар заплатил фантастическую сумму ФИФА, чтобы получить ЧМ-2022

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СМИ: Катар заплатил фантастическую сумму ФИФА, чтобы получить ЧМ-2022

ФИФА получила 783 миллиона евро от Катара за право проведения Чемпионата Мира-2022, сообщает The Sunday Times..

По сведениям издания, катарский канал Al Jazeerа заключил контракт с ФИФА на сумму в 356 миллионов евро. Еще через три года катарцы подписали с ФИФА еще один контракт. В этот раз сумма соглашения составила 427 миллионов евро.

Итоговая сумма в пять раз превысила ТВ-контракты этого региона.

Напомним, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре в декабре.

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