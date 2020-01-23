СМИ: Кавани и Чалов - основные претенденты на усиление атаки "Челси" в январе
Лондонский "Челси" твёрдо намерен подписать нового форварда до закрытия зимнего трансферного окна.
По информации Express, возглавляют шорт-лист "синих" Эдинсон Кавани из ПСЖ и Фёдор Чалов из ЦСКА.
Английский клуб готов арендовать уругвайца до конца сезона за 6 миллионов евро, однако парижане настаивают на полноценной продаже игрока за 27,3 миллионов.
Что касается россиянина, то его можно приобрести в январе за 23,7 миллионов евро. Однако к кандидатуре Чалова "Челси" обратится только в случае срыва сделки по Кавани.
Не пропустите: Два топ-клуба готовят предложения по Вернеру. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Солтмурад Бакаев провёл первую тренировку с "Рубином"
-
1
СМИ: Кавани и Чалов - основные претенденты на усиление атаки "Челси" в январе
-
Подольски стал одноклубником Кудряшова
-
"Тоттенхэм" нашёл замену Эриксену в "Милане"
-
Тедеско высказался о форме Шюррле
-
"Интер" отказал "Манчестер Юнайтед" в аренде уругвайского хавбека
-
Трансфер Хеведеса в "Локомотив" сорвался
-
Гендиректор "Сочи": "Кто сказал, что Кокорин не хочет играть за нашу команду?"
-
"Реал Сосьедад" требует за Виллиана Жозе вдвое больше, чем предлагает "Тоттенхэм"
-
"Здравый смысл должен восторжествовать": владелец "Сочи" сделал новое заявление об аренде Кокорина
-
"Химки" остались без главного тренера
-
Футболисты "Тоттенхэма" опровергли недовольство тренировками Моуринью
-
Агент Кокорина ответил владельцу "Сочи"
-
Азар может восстановиться к дерби с "Атлетико"
-
"Зенит" решил продлить контракт с Семаком
-
Роналду прокомментировал победу над "Ромой" в Кубке Италии
-
Нападающий "Бернли": "Олд Траффорд" больше не пугает"
-
"Бавария" собирается переманить защитника "РБ Лейпциг"
-
Владелец "Сочи": "Кокорин знал об аренде заранее"
-
1
Маурицио Сарри уверенно строит "Саррибол" в Турине! Вчерашний матч "Ювентуса" и "Ромы" это наглядно показал
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|64
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|23
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|23
|17