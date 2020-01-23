СМИ: Кавани и Чалов - основные претенденты на усиление атаки "Челси" в январе

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СМИ: Кавани и Чалов - основные претенденты на усиление атаки "Челси" в январе

Лондонский "Челси" твёрдо намерен подписать нового форварда до закрытия зимнего трансферного окна.

По информации Express, возглавляют шорт-лист "синих" Эдинсон Кавани из ПСЖ и Фёдор Чалов из ЦСКА.

Английский клуб готов арендовать уругвайца до конца сезона за 6 миллионов евро, однако парижане настаивают на полноценной продаже игрока за 27,3 миллионов.

Что касается россиянина, то его можно приобрести в январе за 23,7 миллионов евро. Однако к кандидатуре Чалова "Челси" обратится только в случае срыва сделки по Кавани.

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