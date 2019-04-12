СМИ: Кейн пропустит три месяца

Издание The Telegraph назвало сроки восстановления нападающего лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

По информации источника, футболист пропустит не менее трёх месяцев.

Напомним, что у звёздного англичанина диагностровано повреждение боковой связки левого голеностопа.

Если эти данные подтвердятся, то Кейн пропустит не только остаток сезона, но и финальный турнир Лиги Наций.

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